dal 16 al 18 maggio la quarta edizione del festival del ciclo mestruale ha come tema la cura delle donne

O riana Fallaci ha scritto che “ essere donne è una scuola di sangue: tutti i mesi offriamo a noi stesse uno spettacolo odioso”. Volendo essere un po’ meno tranchant, essere donna è di sicuro anche un imperativo costante. A prendersi cura di se stesse. SarĂ per questo che la quarta edizione del primo Festival del Ciclo Mestruale quest’anno si intitola SI-CURA. Menarca precoce, uno studio rileva il legame con l’alimentazione delle bambine X Leggi anche › Il manifesto di We Word per una “giustizia mestruale” in Italia Ideato nel 2022 col podcast Eva in Rosso, è aperto dal 16 al 18 maggio, in collaborazione con Promise, Errante, Studio But Maybe, dentro Rob de Matt, un bistrot milanese che nel cuore del quartiere Dergano lavora anche come associazione da sempre impegnata in progetti di inclusione. 🔗Leggi su Iodonna.it

