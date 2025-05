Dai cartelloni sui tram ai tour operator si consolida il rapporto tra Ferrara e Nizza

Ferrara e Nizza stanno rafforzando il loro legame attraverso una strategia di marketing territoriale e turistico mirata verso il mercato francese, in particolare il Principato di Monaco. A metà novembre, Nizza ospiterà un evento esclusivo dedicato a Ferrara, per promuovere le sue ricchezze culturali e turistiche in una location di prestigio.

Il Comune di Ferrara prosegue la collaborazione di marketing territoriale e turistico rivolto alla Francia e, in particolare, al Principato di Monaco. E a met√† novembre, Nizza dedicher√† un evento speciale dedicato a Ferrara in una sede di prestigio, per presentare l'offerta turistica e culturale. 🔗Leggi su Ferraratoday.it ¬© Ferraratoday.it - Dai cartelloni sui tram ai tour operator, si consolida il rapporto tra Ferrara e Nizza

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Palazzo dei Diamanti a Ferrara | Curiosità

Il Palazzo dei Diamanti a Ferrara è uno splendido edificio rinascimentale, con la facciata rivestita di migliaia di piramidine a forma di diamante, che a un conteggio approssimativo sono circa 8.