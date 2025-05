Dacia Jogger oltre 1 000 km con un pieno e fino a 7 posti

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Jogger rappresenta una delle migliori scelte sul mercato per chi vuole godersi lunghi viaggi con la famiglia o con gli amici, con la possibilitĂ di avere lo spazio per ospitare fino a 7 persone e un’attenzione ai costi di esercizio e all’autonomia per le lunghe tratte. Quando si affronta un lungo viaggio, una delle caratteristiche della propria auto che permette di affrontarlo con serenità è quella dell’autonomia. DACIA Jogger è dotato di una motorizzazione benzina GPL da 100 cv di potenza, disponibile su tutti i livelli di allestimento che offre una garanzia in tal senso, considerando le lunghe percorrenze che i due serbatoi da 50 litri di benzina e GPL garantiscono. Considerando il consumo WLTP medio nel ciclo misto di 7,67,8 l100 Km si può andare ben oltre la barriera dei 1000 Km totali con un pieno. 🔗Leggi su Ildenaro.it