Da Tirana a Istanbul | cosa vuol dire difendere l' Ucraina

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da Tirana a Istanbul: cosa vuol dire difendere l'Ucraina

Cosa riportano altre fonti

Da Tirana a Istanbul: cosa vuol dire difendere l'Ucraina

Lo riporta ilfoglio.it: Si propone la Santa Sede come luogo per colloqui diretti e questa volta senza assenze (c’è qualche curiosità storica nel derby Roma-Istanbul, intendendo il Vaticano come nucleo storico, anche se ora ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.