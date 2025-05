Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Un solo passaggio a livello rimasto, la tragedia purtroppo è sempre dietro l’angolo. Se proprio si doveva pensare ai luoghi più pericolosi lungo la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso, molto probabilmente Cesano Maderno era una delle città da escludere. Qui, fin da subito, già da decenni è stato affrontato il tema dell’attraversamento ferroviario. In un momento in cui Meda aveva pensato a dare una possibilità ai pedoni con un sottopasso in prossimità del municipio, Cesano Maderno aveva già guardato un po’ più in là per fluidificare tutto il traffico veicolare, permettendo agli automobilisti di spostarsi liberamente sul territorio. La scelta, fin da subito, era stata molto criticata. Anche i comitati che chiedevano l’interramento della linea ferroviaria si erano schierati contro l’amministrazione comunale dell’epoca, dicendo che i sottopassi avrebbero pregiudicato l’interramento della ferrovia una volta per tutte. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Seveso fino a Varedo: slalom ad alto rischio lungo la linea ferroviaria