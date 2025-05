Da Salerno a Genova in bus fermato per un controllo | aveva 120 grammi di cocaina

Un viaggio da Salerno a Genova si trasforma in un'operazione di polizia: un uomo di 64 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 120 grammi di cocaina. La Squadra Mobile di Genova ha intercettato il bus, portando alla cattura del sospetto in flagranza di reato. Gli inquirenti stanno approfondendo la vicenda.

Da Salerno a Genova con oltre 100 grammi di cocaina mentre viaggia in pullman. All'arrivo ha trovato la polizia che lo ha arrestato. Si tratta di un 64enne, finito in manette dopo l'arresto in flagranza di reato disposto dalla Squadra Mobile di Genova.

