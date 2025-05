Da Novate… Topo Gigio all’Eurovision con un ruolo inaspettato

Dal cuore di Novate, Topo Gigio si prepara a sorprendere tutti con un’inattesa partecipazione all’Eurovision Song Festival. La notizia è stata svelata a pochi giorni dall’inizio della 69ª edizione della storica kermesse musicale, che affascina milioni di spettatori in tutto il mondo. Scopriamo insieme il suo sorprendente ruolo!

Da Novate. Topo Gigio sarà all’Eurovision con un ruolo davvero inaspettato. La conferma è arrivata a pochi giorni dalla partenza della 69ma edizione della kermesse più seguita al mondo, l’Eurovision Song Festival, iniziato martedì 13 maggio e che vedrà la finale domani, sabato 17. A rappresentare l’Italia sarà il cantante Lucio Corsi con la sua . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

