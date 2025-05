“Le istituzioni che chiedono aiuto alle donne che chiedono aiuto alle istituzioni” con un laconico post su Instagram, Carlotta Vagnoli ha commentato la risposta di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, al question time in Senato, sull’efficacia del braccialetto elettronico. Parole che hanno suscitato indignazione in molte attiviste e anche scoramento. Lo Stato sta dicendo alle donne di arrangiarsi. Carlo Nordio in Senato ha detto che: “Il funzionamento del braccialetto elettronico è molto spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone: nel momento dell’allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova ad una distanza non compatibile con l’intervento delle forze dell’ordine. Dobbiamo coniugare questi due elementi dando un’allerta alla vittima, affinchĂ© sia in grado – nel momento in cui coglie questo momento di pericolo – di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia, in un luogo piĂą o meno protetto”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Nordio uno schiaffo alle donne che denunciano le violenze