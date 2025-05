Da Napoli a Cagliari con 1kg di cocaina nel bagnoschiuma scoperto dai cani antidroga

Un viaggio da Napoli a Cagliari si è trasformato in un arresto clamoroso. Un 39enne nigeriano, sorpreso dai cani antidroga, trasportava oltre 1 kg di cocaina nascosto nel bagnoschiuma. I carabinieri hanno bloccato il traffico illecito, evidenziando l’efficacia delle operazioni di controllo. Scopri tutti i dettagli di questa operazione.

Un 39enne nigeriano partito in traghetto da Napoli è stato arrestato dai carabinieri in Sardegna: aveva oltre 100 ovuli di cocaina nascosti nel bagnoschiuma. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Da Napoli a Cagliari con 1kg di cocaina nel bagnoschiuma, scoperto dai cani antidroga

Su questo argomento da altre fonti

Da Napoli a Cagliari con 1kg di cocaina nel bagnoschiuma, scoperto dai cani antidroga

Come scrive fanpage.it: Un 39enne nigeriano partito in traghetto da Napoli è stato arrestato dai carabinieri in Sardegna: aveva oltre 100 ovuli di cocaina nascosti nel bagnoschiuma ...

Nascondeva un kg di cocaina nel bagnoschiuma: arrestato al porto di Cagliari

Scrive cronachenuoresi.it: Un chilo di cocaina nascosto nelle confezioni di bagnoschiuma e detersivo. Un blitz al Porto di Cagliari da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale, mirato a contrastare il traffico di droga in ...

Sbarca con 1 kg di cocaina nei flaconi di bagnoschiuma,arrestato

msn.com scrive: (ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Aveva nascosto oltre un chilo di cocaina nei flaconi del bagnoschiuma, ma il profumo di sapone non è servito a trarre in inganno il fiuto dei cani antidroga. Un 39enne nige ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.