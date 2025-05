Da metal detector a elicotteri controlli dei Carabinieri a San Pietro

Weekend all’insegna della sicurezza in piazza San Pietro, a Roma, con l’afflusso di pellegrini per il Giubileo e l’attesa messa per l’intronizzazione di Papa Leone XIV. I carabinieri intensificheranno i controlli, utilizzando metal detector ed elicotteri per garantire un evento sereno e senza rischi. Nel video dell'Arma, l'impegno profuso per la sicurezza dei visitatori.

ROMA (ITALPRESS) – Si appresta a iniziare un altro weekend delicato sul fronte della sicurezza in piazza San Pietro, con l’afflusso dei pellegrini per il Giubileo e l’attesa messa per l’intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domenica. Nel video dei carabinieri l’impegno dell’Arma per i controlli, anche dall’alto. mca1sat (Fonte video: Carabinieri) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Da metal detector a elicotteri, controlli dei Carabinieri a San Pietro

Su questo argomento da altre fonti

Da metal detector a elicotteri, controlli dei Carabinieri a San Pietro

Da italpress.com: ROMA (ITALPRESS) - Si appresta a iniziare un altro weekend delicato sul fronte della sicurezza in piazza San Pietro, con l'afflusso dei pellegrini per il G ...

Bergamo, il Comune compra 6 metal detector portatili per la polizia locale contro la diffusione dei coltelli

Riporta bergamo.corriere.it: Il Comune di Bergamo compra sei metal detector portatili per la Polizia locale. Una spesa di 1.590 euro (più Iva) che risponde a esigenze di sicurezza degli agenti, in una fase in cui si riscontra la ...

Conclave, l'invasione dei fedeli. Pronto il piano sicurezza tra metal detector e varchi

Segnala msn.com: Oggi in Prefettura il vertice per valutare tutte le misure da adottare nei prossimi giorni. Controlli e decoro nelle aree più frequentate ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma, stazione di San Pietro : uomo trovato morto sui binari

Un uomo è stato trovato morto sui binari della stazione ferroviaria di Roma San Pietro. Il ritrovamento intorno alle 7.