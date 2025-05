dà fuoco al negozio di parrucchiera della compagna condannato a un anno e mezzo

Bergamo. Ha dato fuoco al negozio di parrucchiera della sua compagna e giovedì 15 maggio è stato condannato a un anno e 6 mesi per danneggiamento a seguito di incendio. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 quando prese fuoco il negozio “Il bello delle donne” di via Corridoni a Bergamo. Domate le fiamme, i vigili del fuoco effettuarono gli accertamenti necessari stabilendo che si trattava di un incendio doloso. Ad appiccarlo, secondo gli inquirenti, fu M.P., 53enne di Caserta. L’uomo, che attualmente si trova in carcere a Torino per altra causa, venne infatti ripreso dalle telecamere di sorveglianza comunale mentre arrivava sul posto all’ora in cui divampò l’incendio. Anche un testimone oculare collocò l’imputato e la sua vecchia Peugeot proprio in via Corridoni quella notte. 🔗Leggi su Bergamonews.it

