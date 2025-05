Da Forlimpopoli e Forlì per gridare 'Forza Ferrari'. Sale l'attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settimo round del mondiale di Formula Uno e prima tappa europea della massima serie automobilista. Nonostante un inizio di stagione tutt'altro che esaltante per la. 🔗Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Da Forlì e Forlimpopoli, il popolo della Ferrari colorerà di rosso la collina della passione: "Imola merita la F1"