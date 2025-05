Le delegazioni di Russia e Ucraina sono a Istanbul, in Turchia, dove si stanno tenendo i primi colloqui di pace diretti dal 2022 tra i due Paesi in guerra. L’assenza dei presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky lascia però poche speranze alla fine del confitto in breve tempo. La Turchia farà da mediatrice nel vertice che è attualmente in corso a Palazzo Dolmabahce. Da chi sono composte le delegazioni di Russia e Ucraina e perché Mosca ha bisogno di tempo: il ruolo di Trump e della Siria (ANSA FOTO) – Notizie.com “ L’assenza dei dei principali attori di fatto rende sostanzialmente inconsistente il tentativo di dialogo. – ha spiegato, in esclusiva per Notizie.com, Claudio Bertolotti dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di Politica internazionale – Da un lato, la volontà Ucraina di partecipare a un dialogo negoziale parrebbe più funzionale a confermare i favori dell’Occidente. 🔗Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Da chi sono composte le delegazioni di Russia e Ucraina e perché Mosca ha bisogno di tempo: il ruolo di Trump e della Siria