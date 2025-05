Da Baglioni a Dalla addio a Teo Ciavarella | per anni fu docente di musica a Ferrara

Si è spento a 65 anni Teo Ciavarella, icona del jazz italiano e stimato docente di musica al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. La sua passione e dedizione hanno ispirato generazioni di musicisti. Con una carriera ricca di collaborazioni illustri e contributi significativi, lascia un'eredità indelebile nel panorama musicale italiano.

Lutto nel mondo della musica. Si è spento all’età di 65 anni Teo Ciavarella, colonna portante del jazz in Italia, per anni è stato docente al Conservatorio Frescobaldi e alla Scuola di musica moderna dell’associazione Musicisti di Ferrara. Inoltre, nel corso degli ultimi anni ha partecipato a. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Da Baglioni a Dalla, addio a Teo Ciavarella: per anni fu docente di musica a Ferrara

