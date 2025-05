Cybersicurezza | ' evoluzione minacce e contromisure' lunedì un evento alla d' Annnunzio

Lunedì 19 maggio, l'Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” ospiterà il convegno “Cybersecurity 5.0: evoluzione delle minacce e delle contromisure”. Dalle 9:30 nell'auditorium del Rettorato, esperti del settore analizzeranno le nuove sfide della sicurezza informatica e le strategie per affrontarle, sottolineando l'importanza di una costante evoluzione delle contromisure.

Focus sulla sicurezza informatica all'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" che lunedì 19 maggio ospiterà un convegno di studi dal titolo "Cybersecurity 5.0: evoluzione delle minacce e delle contromisure". L'incontro si terrà dalle 9:30 nell'auditorium del Rettorato, nel Campus.

