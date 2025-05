Cuoco insospettabile arrestato a Bolzano per spaccio cosa ha trovato la polizia nella sua abitazione

Un cuoco di 31 anni è stato arrestato a Bolzano con l'accusa di spaccio di droga. Durante un'operazione di polizia, gli agenti hanno rinvenuto una sorprendente piantagione di marijuana all'interno del suo appartamento a Cortaccia, rivelando un lato inaspettato della vita del giovane chef.

Un cuoco di 31 anni è stato arrestato a Bolzano per spaccio di droga. Scoperta una piantagione di marijuana in un appartamento a Cortaccia.

