Cultura | dal 24 maggio al 1 giugno 2025 torna Open House Roma il patrimonio architettonico della città eterna guarda al futuro

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma ospiterà la tredicesima edizione di Open House Roma, un evento pubblico e gratuito promosso dall’Associazione Culturale Open City Roma. Per nove giorni, oltre 220 luoghi tra architetture storiche e contemporanee apriranno le porte, mostrando il patrimonio architettonico della Capitale e il suo sguardo verso il futuro.

Reggio. Dal 24 maggio al Palazzo della Cultura la mostra “L’incontro – solo exhibition” di Larissa Mollace

Si legge su msn.com: L’esposizione, visitabile fino al 31 luglio, vuole rappresentare l’arte come rito di memoria e presenza, mettendo in evidenza l’opera di Larissa Mollace The post Reggio. Dal 24 maggio al Palazzo della ...

Intel alla IEEE Conference | Roma 29 - 30 maggio

Gli esperti di Intel partecipano all’evento dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) con un keynote e un panel sulle reti 6G Intel sarà a Roma per partecipare alla IEEE ICC (International Conference on Communications), in programma dal 28 maggio al 1 giugno a La Nuvola Convention Center, con gli interventi di due manager dell’azienda esperti di tematiche 6G.