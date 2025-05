Crotone-Vicenza | formazioni dove vederla in tv e streaming

Crotone e Vicenza si affrontano nel secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, un accoppiamento di grande prestigio. Scopri le formazioni delle due squadre e dove seguire il match in tv e streaming, per non perdere neanche un attimo di questa entusiasmante sfida.

L`accoppiamento di maggior prestigio venuto fuori dal sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, in quanto a blasone,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Crotone-Vicenza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Come scrive calciomercato.com: L`accoppiamento di maggior prestigio venuto fuori dal sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, in quanto a blasone, è senza dubbio.

Feralpisalò-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Riporta calciomercato.com: La Feralpisalò, nel return match del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, attende la visita di un Crotone capace di battere 3-1 all`andata i.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uccide la moglie a martellate : Arrestato 51enne a Vicenza

Un uomo di 51 anni ha impugnato il martello e si è scagliato contro la moglie di 39 anni, uccidendola.