Crotone truffa a un’anziana | inseguimento sulla SS106 e arresto recuperati i gioielli della donna

A Crotone, un uomo è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di un'anziana, dopo un inseguimento sulla SS106. I carabinieri hanno recuperato i gioielli d'oro sottratti con inganno alla vittima, riportando una parziale giustizia dopo il deplorevole episodio. L'operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro le truffe agli anziani.

Un uomo è stato arrestato a Crotone per truffa aggravata ai danni di un'anziana. Recuperati monili d'oro sottratti con inganno. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Crotone, truffa a un’anziana: inseguimento sulla SS106 e arresto, recuperati i gioielli della donna

Approfondimenti da altre fonti

Crotone, truffa a un’anziana: inseguimento sulla SS106 e arresto, recuperati i gioielli della donna

Lo riporta virgilio.it: Un uomo è stato arrestato a Crotone per truffa aggravata ai danni di un'anziana. Recuperati monili d'oro sottratti con inganno.

Calabria, truffa ad anziana: arrestato dopo inseguimento sulla SS106 con oro e preziosi

Riporta msn.com: Fermato un uomo con oro e preziosi per 150 grammi, abbandonati tra la vegetazione. Il complice è in fuga, indagini in corso ...

Recuperata refurtiva in oro: Polizia Crotone arresta un truffatore, si cerca il complice

Si legge su ilcrotonese.it: CROTONE – È stato recuperato e restituito il prezioso bottino di una truffa ai danni di un’anziana signora grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Nella mattinata del 14 maggio, una p ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Truffa vaccini : Inchieste in tutta Italia

Una possibile truffa da milioni di euro. Diversi governatori erano sul punto di cascarci, ma all'ultimo minuto Luca Zaia ha ritenuto opportuno divulgare "l'offerta vantaggiosa".