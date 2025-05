Cronoscalata Città di Fumone

La "Cronoscalata Città di Fumone" è pronta a tornare, portando con sé la passione per il ciclismo giovanile agonistico. Sabato 17 maggio, i ciclisti si sfideranno in uno dei borghi più belli della provincia di Frosinone. Non perdere la 2° edizione di questa entusiasmante manifestazione organizzata dalla Velosport Ferentino Ciclisti Sorani!

Torna la "Cronoscalata Città di Fumone" torna il ciclismo giovanile agonistico, in uno dei borghi più belli e suggestivi della provincia di Frosinone, Fumone. Appuntamento sabato 17 maggio, per la 2° edizione della manifestazione ciclistica organizzata dalla Velosport Ferentino Ciclisti Sorani. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Cronoscalata Città di Fumone

Potrebbe interessarti su Zazoom

TAXI LIFE: UN SIMULATORE DI GUIDA IN CITTÀ DISPONIBILE

Ricopri il ruolo di un tassista di Barcellona per un giorno, dando un'occhiata al trailer di lancio del gioco Sviluppato dallo studio Simteract e pubblicato da NACON, Taxi Life: A City Driving Simulator è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC.