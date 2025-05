Crollo nell' ex ospedale di Agrigento Un boato e poi il terrore | la Procura apre un' inchiesta VIDEO

Un boato ha scosso l'ex ospedale di Agrigento, dove una porzione di muro nel cortile interno ha ceduto improvvisamente. La procura ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause del crollo, mentre i vigili del fuoco operano sul posto, evacuando il personale per garantire la sicurezza. La struttura, in fase di ristrutturazione, è destinata a diventare la sede universitaria.

Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento. Un porzione di muro del cortile interno, della parte già ristrutturata dell'immobile, ha ceduto all'improvviso. Sono al lavoro i vigili del fuoco che in via precauzionale hanno evacuato tutti gli edifici addossati all'ex ospedale, in vicolo Ospedale Cavalieri di Malta.

