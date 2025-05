Crollo nella futura sede universitaria di via Atenea la Procura apre un' inchiesta | acquisita anche una foto

Un'indagine è stata avviata dalla procura dopo il crollo della futura sede universitaria di via Atenea ad Agrigento. I tecnici dei vigili del fuoco stanno esaminando le cause dell'incidente, avvenuto quando i lavori di restauro dell'ex ospedale erano prossimi alla conclusione, con l'obiettivo di inaugurare l'immobile entro giugno.

Le cause del crollo che ha interessato la futura sede universitaria di via Atena di Agrigento sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. I lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell'ex ospedale erano quasi completi ed entro il mese di giugno prossimo, l'immobile doveva essere.

