Crollo funivia Faito 21 nuovi indagati | c' è anche il presidente Eav Umberto De Gregorio

Ventuno nuove persone sono state indagate per il crollo della funivia del Faito, tra cui il presidente di EAV, Umberto De Gregorio. La procura di Torre Annunziata ha indetto un incidente probatorio per approfondire specifici aspetti legati alla tragedia, in un'inchiesta che continua a far discutere e a sollevare interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture.

Sono ventuno i nuovi indagati per il crollo della cabina della funivia del Faito. La procura di Torre Annunziata a fissato un incidente probatorio nel corso del quale verificare alcuni aspetti legati.

Funivia Monte Faito, turista israeliano in condizioni critiche dopo il crollo della cabina

È ancora in condizioni critiche il turista israeliano di 30 anni rimasto gravemente ferito nel crollo della funivia del Monte Faito, avvenuto ieri a Castellammare di Stabia (Napoli), in cui hanno perso la vita quattro persone.