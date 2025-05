Crollo di matrimoni -152 e nascite -362% | fotografi trevigiani lanciano l' allarme

I fotografi trevigiani lanciano un allarme a fronte del crollo di matrimoni e nascite: 152 matrimoni e 362 nascite in meno. Questa diminuzione comporta una riduzione delle celebrazioni da immortalare, mettendo in crisi i professionisti del settore, che già affrontano una crescente concorrenza. La situazione si complica, portando a un effetto domino preoccupante per il futuro.

Meno nascite, meno matrimoni. E quindi meno battesimi, meno cresime, meno feste di nozze. Insomma, meno occasioni da immortalare. È l'effetto domino che sta mettendo in difficoltà sempre più fotografi e videomaker artigiani del Veneto, già stretti nella morsa di una concorrenza in forte crescita.

