Crollo dell' ex ospedale Confcommercio lancia l' allarme | A rischio le attività del centro

La Confcommercio di Agrigento lancia un allarme dopo il crollo nell'ex ospedale di via Atenea, futura sede di un polo universitario. Il presidente Francesco Picarella esprime preoccupazione per la chiusura al transito dell'area, avvertendo che le restrizioni potrebbero compromettere gravemente le attività commerciali del centro, già in difficoltà.

Crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea, struttura destinata a diventare polo universitario, la Confcommercio di Agrigento tramite il suo presidente Francesco Picarella, esprime preoccupazione per la chiusura al transito dell'intera area disposta in via cautelativa. "Questa. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Crollo dell'ex ospedale, Confcommercio lancia l'allarme: "A rischio le attività del centro"

Il crollo dell’ex ospedale in via Atenea e quelle foto sui lavori di ristrutturazione: aperta inchiesta

Si legge su grandangoloagrigento.it: I residenti hanno diffuso alcune fotografie dei lavori di ristrutturazione dello stabile avanzando parecchi dubbi e perplessità su determinate pratiche ritenute “spericolate” ...

Crollo muro ex ospedale di Agrigento, aperta un’inchiesta

Secondo msn.com: La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul crollo del muro all’interno del cortile dell’ex ospedale di via Atenea, destinato a diventare polo universitario. Le cause del cedimento, che ha tras ...

Maltempo in Sicilia, crollo nell'ex ospedale di Agrigento. Un boato e poi il terrore VIDEO

Riporta msn.com: Dal 2021 sono in corso lavori per trasformare l'edificio di via Atenea in polo universitario. Verifiche statiche anche per gli immobili attigui alla struttura ...

