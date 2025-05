Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco

Un evento inaspettato ha rivelato un prezioso segreto del passato. Il crollo di un albero a Cerveteri ha messo in luce un sito archeologico etrusco, che potrebbe includere una cisterna di epoca antica. Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante scoperta che riaccende l'attenzione sulla ricca storia etrusca della regione.

Il crollo di un albero a Cerveteri ha svelato l'esistenza di un tesoro archeologico nascosto: probabilmente si tratta di una cisterna di epoca etrusca. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco

Lo riporta fanpage.it: Il crollo di un albero a Cerveteri ha svelato l'esistenza di un tesoro archeologico nascosto: probabilmente si tratta di una cisterna di epoca etrusca ...

Paura all'oratorio: crolla un albero

Riporta romatoday.it: Paura in un oratorio dove è caduto un albero. Il crollo è avvenuto intorno alle 9,30 a Cerveteri. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti con la squadra 26A.

Un altro albero crolla durante i lavori: "Le radici erano poco ancorate al suolo"

Segnala msn.com: Paura ieri mattina in viale Catullo: appena gli operai hanno rimosso l’asfalto, il pino è caduto. A febbraio era accaduto lo stesso in viale dei Mille. Il Comune: "Ma la pianta era in buona salute".

Potrebbe interessarti su Zazoom

Casa sull’albero: la soluzione sostenibile per vivere in mezzo alla natura

Il contatto con la natura per l’uomo è sempre stato cruciale; non a caso, chi abita in luoghi immersi nella natura è meno portato ad avere problemi come ansia, stress, depressione e obesità , grazie all’effetto calmante che questa ha sul nostro organismo.