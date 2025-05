Croazia | al via lavori per maggior progetto di energia solare costruito da Cina

Ieri a Korlat ha avuto inizio il più grande progetto fotovoltaico della Croazia, realizzato da aziende cinesi. Durante la cerimonia, il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha sottolineato l'importanza di questo intervento per approfondire la cooperazione tra i due Paesi e rafforzare i legami economici e culturali, segnando un passo importante verso la sostenibilità energetica.

La cerimonia di inizio dei lavori del piu’ grande progetto fotovoltaico della Croazia, che sara’ costruito da aziende cinesi, si e’ tenuta ieri a Korlat. Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha espresso la speranza che il progetto approfondisca ulteriormente la cooperazione e rafforzi i legami tra i due Paesi. Il progetto, situato a Korlat, un piccolo insediamento all’interno della citta’ di Benkovac, nella contea di Zara, sara’ costruito da un consorzio cinese, composto dalla Norinco International Cooperation Ltd. (Norinco International) e dallo Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute, cinesi. Nel suo discorso alla cerimonia, Plenkovic ha anche sottolineato il successo della collaborazione per il Senj Wind Farm, costruito dalla Cina, e ha espresso il suo piacere nel rinnovare la cooperazione con le aziende partner cinesi. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Croazia: al via lavori per maggior progetto di energia solare costruito da Cina

Su questo argomento da altre fonti

Via della Seta: Li in Croazia, rafforzare rapporti economici

Come scrive ansa.it: ZAGABRIA - Il premier cinese Li Keqiang è in visita ufficiale oggi a Zagabria per incontrarsi con i massimi ... della Croazia all'iniziativa strategica della Nuova via della seta che mira al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coronavirus: la Commissione europea presenterà il suo progetto di passaporto vaccinale a marzo

La Commissione europea presenterà a marzo una bozza di "passaporto verde" digitale che attesti una vaccinazione contro il Covid o test negativi per viaggiare più liberamente, ha annunciato la sua presidente Ursula von der Leyen.