Cristiano Ronaldo ha lasciato di nuovo fuori dai giganti sauditi della lega

Cristiano Ronaldo è stato nuovamente escluso dalla formazione titolare dei giganti sauditi dell'Al-Nassr, nonostante sia il capocannoniere della Saudi Pro League. In occasione della sfida contro al-Taawoun, il fuoriclasse portoghese ha dovuto osservare la partita dalla panchina per la seconda volta consecutiva. Scopriamo insieme le ragioni dietro questa decisione sorprendente.

Il capocannoniere della Saudi Pro League Cristiano Ronaldo è stato riposato per una seconda partita consecutiva mentre Al-Nassr ha ospitato al-Taawoun venerdì. Il miglior marcatore di tutti i tempi del Real Madrid Ronaldo ha segnato il gioco insieme ai difensori Mohamed Simakan e Aymeric LaPorte mentre il manager Stefano Pioli ha ruotato la sua squadra e ha lasciato fuori il tiratore di spicco di 23 goal nella divisione. Ronaldo ha inviato ai suoi compagni di squadra uno spettacolo pubblico di supporto meno di un'ora prima del calcio d'inizio attraverso il suo account Instagram, che è il più seguito sulla piattaforma di social media.

