Crisi tra gli Helevier? Helena e quel like sospetto a un commento su Javier FOTO

Le tensioni tra gli Helevier attirano l'attenzione, soprattutto dopo il controverso "like" di Helena a un commento su una foto di Javier. Rivelazioni e gossip si intrecciano, alimentando le speculazioni su un possibile scontro interno al duo. Scopriamo i dettagli di questa intrigante vicenda che coinvolge sentimenti e social media.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez in crisi? La modella rivela come stanno le cose

Riporta comingsoon.it: Che tra i due innamorati del GF, Helena Prestes e Javier Martinez ci sia aria di crisi? Ecco come la modella ha commentato i rumors!

Helena Prestes replica ai rumors di crisi con Javier Martinez: “Perché devo postare tutto?”/ “Mi manca ma…”

Secondo ilsussidiario.net: Helena Prestes si confida sui social: "Non so niente della mia mamma"/ "Non l'ho vissuta e non la sento..." ...

Grande Fratello, Javier geloso di Helena e Lorenzo, la confessione a Maria Vittoria: "La amo, ma non mi fido" (VIDEO)

Riporta msn.com: Crisi nera per gli Helevier al Grande Fratello: Javier Martinez, dopo aver visto un avvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, ha avuto una crisi di gelosia e ha chiesto alla modella ...

