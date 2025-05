Crisi idrica il progetto di Webuild troppo costoso | no grazie dalla Regione

In un contesto di crisi idrica, la Regione esprime preoccupazione per il progetto di Webuild, ritenuto eccessivamente costoso. Con la pubblicazione imminente dei bandi per i dissalatori di Palermo, previsti dalla delibera di giunta 459, si discute di un investimento di 180 milioni, di cui 10 stanziati per la realizzazione in partnership con soggetti privati.

«A breve saranno pubblicati i bandi per i due dissalatori di Palermo che, cosi come previsto dalla delibera di giunta 459 dello scorso 27 dicembre, saranno realizzati in project financing, quindi con il coinvolgimento di soggetti privati. Parliamo di un investimento di 180 milioni, di cui 10 di. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Crisi idrica, il progetto di Webuild troppo costoso: no grazie dalla Regione

Approfondimenti da altre fonti

Dissalatori a Palermo, a breve i bandi: Webuild fuori dai giochi, la Regione sceglie un progetto più sostenibile

Si legge su palermotoday.it: Il governo guidato dal presidente Renato Schifani rifiuta l'investimento da 875 milioni per gli impianti utili a combattere l'emergenza idrica e punta su altre strade. L'assessore Colianni: "Saranno r ...

La Sicilia dice no ai dissalatori di WeBuild, l’acqua sarebbe troppo cara, aumenti da 274 euro annui per ogni cittadino

Scrive blogsicilia.it: La Regione ha fatto i conti sul progetto WeBuild presentato come la soluzione definitiva al problema idrico e boccia la proposta che porterebbe ad aumenti esponenziali della bolletta idrica ...

Dissalatori, la Regione rifiuta la proposta Webuild: «Entro 2 mesi in funzione quelli di Gela, Trapani e P. Empedocle»

Si legge su lasicilia.it: Il neo assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, ha annunciato importanti novità per fronteggiare l'atavica carenza di acqua dell'Isola ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La crisi della catena di distribuzione nel mondo farmaceutico post Covid19

La crisi scatenata dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 è stata violenta sotto ogni prospettiva: umana, economica, finanziaria e, soprattutto, psicologica.