Cresciamo in coro gran finale per il progetto inclusivo con 500 piccoli cantori

Cresciamo in coro culmina in un emozionante gran finale, unendo 500 piccoli cantori in un evento straordinario. Il 17 maggio, il Teatro Tenda di Arezzo accoglierĂ le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Indicatore, San Leo, Pratantico, Pescaiola e del plesso di San, offrendo un'esperienza indimenticabile di inclusione e musica.

Arezzo, 16 maggio 2025 – Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 11:00, il Teatro Tenda di Arezzo aprirĂ le sue porte a un evento speciale dedicato ai bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria dei plessi di Indicatore, San Leo, Pratantico, Pescaiola e, terza e quinta del plesso di San Giuliano, dell’Istituto Comprensivo “Piero della Francesca”. Sul palco saliranno circa 500 piccoli cantori per celebrare la conclusione del progetto “Cresciamo in coro”, realizzato in collaborazione con l’associazione Voceincanto, diretta dal Maestro Gianna Ghiori. Un'iniziativa che, nel corso dell’anno scolastico, ha unito la musica al linguaggio dei segni LIS, trasformando il canto in un potente strumento di inclusione e crescita personale. I bambini, preparati con impegno e dedizione, avranno l’occasione di condividere con le famiglie le emozioni e le competenze acquisite durante questo percorso educativo e formativo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Cresciamo in coro” gran finale per il progetto inclusivo con 500 piccoli cantori

