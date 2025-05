Cremona spray al peperoncino spruzzato a scuola | 5 studenti del liceo Anguissola in ospedale

Cremona, 16 aprile 2025 - Spray al peperoncino nei corridoi del Liceo Anguissola. E' questo, secondo una prima ricostruzione, che avrebbe causato un malore a cinque studenti. Il tutto è accaduto intorno a mezzogiorno, quando in via Palestro sono arrivate le ambulanze, allertate dal personale della scuola. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti in supporto al 118, qualcuno avrebbe spruzzato lo spray, magari nell'intento di fare uno scherzo, che purtroppo ha avuto conseguenze spiacevoli. L'obiettivo ora è quello di risalire all'autore del gesto, obiettivo che vede coinvolti i docenti e il personale della scuola. L'arrivo delle ambulanze e dei carabinieri ha destato non poca curiosità e una certa preoccupazione in via Palestro, la strada dove si trovano molti degli istituti secondari di secondo grado di Cremona. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

