Cpi procuratore accusato di molestie sessuali | si autosospende fino a termine indagini

Il procuratore Karim Khan, 55 anni, si è autosospeso in attesa di indagini su accuse di molestie sessuali. Khan ha respinto le accuse, definendole una campagna di disinformazione. Lo scandalo è emerso nel novembre 2024, in coincidenza con la decisione della corte di emettere mandati di arresto collegati ad altre indagini in corso.

Si tratta del 55enne Karim Khan, che ha negato tutte le accuse e ha invece sottolineato come queste siano solo una campagna di disinformazione nei suoi confronti. Lo scandalo sarebbe venuto alla luce nel novembre 2024, in concomitanza con la decisione della corte di emettere mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant

