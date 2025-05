Cpi il procuratore capo Khan si autosospende | è indagato per abusi sessuali

Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, si è autosospeso a seguito di indagini per presunti abusi sessuali. La sua decisione di prendersi un congedo arriva mentre il procedimento è ancora in corso, sottolineando l’importanza di affrontare queste accuse con serietà e trasparenza.

Si è autosospeso il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan: da novembre è indagato per presunte molestie sessuali. Il suo ufficio ha fatto sapere che il procuratore ha annunciato la decisione “di prendersi un congedo in attesa della conclusione del procedimento” che viene portato avanti dagli inquirenti delle Nazioni Unite. Lo scandalo risale a circa sei mesi fa: l’organismo di controllo interno della Cpi comunicò di aver chiesto un’indagine esterna sulle accuse di “presunta cattiva condotta” del procuratore capo. Non vennero però forniti altri dettagli, ma secondo alcuni media Khan sarebbe stato accusato per comportamenti sessuali inappropriati nei confronti di un membro del suo staff. Le accuse sono sempre state rigettate da Khan. In questi mesi il procuratore generale è stato incalzato da diverse Ong e anche da alcuni membri della Corte, che gli hanno chiesto di ritirarsi o sospendersi. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Cpi, il procuratore capo Khan si autosospende: è indagato per abusi sessuali

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Procuratore capo Cpi indagato per abusi sessuali: Khan si congeda fino alla fine delle indagini

Scrive repubblica.it: La richiesta dell’ex avvocato per i diritti umani e veterano dei tribunali internazionali fino a quando non sarà finita l’inchiesta interna a suo carico per ...

Il procuratore capo della Cpi indagato per abusi sessuali: Khan si congeda fino a fine indagini

Segnala msn.com: Era stato accusato alla fine dello scorso anno da un'ex assistente di averla costretta a subire rapporti sessuali ...

Il procuratore della Cpi Karim Khan si è autosospeso per accuse di molestie sessuali

Lo riporta msn.com: Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, si è temporaneamente autosospeso in attesa dell’esito di un’indagine interna delle Nazioni Unite su presunte molestie sessuali.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Israele come Hamas? Così il procuratore Khan mina il diritto penale internazionale

Internazionale - Dopo due anni e mezzo dall'invasione dell'Ucraina, la Corte Penale Internazionale è riuscita a produrre solo un mandato di cattura per Vladimir Putin e solo per l'accusa di aver deportato bambini dal territorio ucraino con lo scopo di sottrarli alle loro famiglie e rieducarli secondo la cultura russa.