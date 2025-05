Costa Volpino uccise Sara con 67 forbiciate | fissato il processo Il killer rischia l’ergastolo

Costa Volpino, 16 maggio 2025 – È stata fissata al 9 settembre l’udienza preliminare davanti al giudice Di Vita per l’omicidio della diciottenne Sara Centelleghe, avvenuto a Costa Volpino la sera del 25 ottobre scorso. In carcere a Pavia Jashandeep Badhan, 20 anni, elettricista indiano reo confesso, assistito dall’avvocato Roberto Grittini. Strafatto . Come ha raccontato davanti al pm Golluccio una settimana dopo la chiusura delle indagini, quella sera Badhan aveva assunto cocaina, eroina e cortisone ed era in cerca di marijuana per calmarsi. Sara Centelleghe, uccisa a 18 anni. Costa Volpino in lutto: “Il dolore della famiglia è il nostro” Le forbiciate. L’ha cercata in casa della ragazza, ma lei si è svegliata e lui l’ha colpita con “almeno 67 colpi di forbice”. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato dall’avere commesso il fatto a scopo di rapina, dalla minorata difesa e dalla crudeltà: rischia l’ergastolo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

