Così i bambini apprendono le regole base della sicurezza come se fossero in gita

Nel progetto "Wonder Park", ACI Pistoia insegna ai bambini le regole fondamentali della sicurezza stradale in un ambiente coinvolgente e ludico. Educare alla consapevolezza stradale fin dalla giovane età promuove una crescita responsabile e migliora la comunità, trasformando i piccoli apprendisti in cittadini migliori. Un'iniziativa che unisce divertimento e formazione per un futuro più sicuro.

La sicurezza sulle strade è importante, sin dalla tenera età. Essere cittadini consapevoli vuol dire diventare persone migliori. Questo va insegnato ai bambini sin dall'inizio del proprio percorso scolastico. Motivo per cui ACI Pistoia ha dato vita al progetto "Wonder Park", con la collaborazione della Polizia Municipale, imparare divertendosi è possibile. Ne abbiamo parlato con Mariella Gensini formatrice dei bambini per quanto riguarda l'apprendimento teorico dell'educazione stradale all'interno del progetto. L'insegnamento passa anche da una corretta educazione civica fatta anche di attenzione per il territorio e le sue insidie, oltre che peculiarità. Ci racconta il suo lavoro all’interno del progetto Wonder Park di ACI? «Io mi occupo di sicurezza stradale per i bimbi, quindi parliamo di un campione che va dai 5 ai 7 anni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Così i bambini apprendono le regole base della sicurezza come se fossero in gita»

Potrebbe interessarti su Zazoom

Veeam - la sicurezza online per bambini e adolescenti

Cybersecurity month: la sicurezza online per bambini e adolescenti secondo Veeam A cura di Gil Vega, CISO in Veeam Software Milano, 3 ottobre 2023 - Per molti di coloro che hanno figli nell'emisfero settentrionale, questo è un periodo dell'anno particolarmente magico.