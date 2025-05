Jannik Sinner si è toccato la parte posteriore della coscia destra in tre occasioni durante il terzo set della semifinale degli Internazionali d’Italia, giocata questa sera contro lo statunitense Tommy Paul sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La prima volta sul 40-40 del secondo game, dopo un errore gratuito dell’avversario con il diritto, ma ha prontamente dato prova della sua caratura con un micidiale lungolinea e sul vantaggio è arrivato il doppio fallo dell’americano per il break (2-0). Il secondo tocco al sottogluteo è avvenuto sul 40-30 del terzo game, che poi l’azzurro è riuscito a chiudere in proprio favore approfittando di un’incertezza del rivale. Sul 3-0 la partita sembrava in discesa, ma Jannik Sinner ha avuto un momento di tentennamento e sullo 0-30 del quarto gioco, dopo un rovescio andato lungo e un altro errore, ha nuovamente toccato la coscia destra in maniera più marcata. 🔗Leggi su Oasport.it

Cos'è successo a Jannik Sinner contro Paul? I tre tocchi alla coscia e la spiegazione: "Quella vescica…"