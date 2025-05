Cosa penso di Simona Ventura Milly Carlucci rompe il silenzio dopo brutte voci su di loro

Si è parlato tanto di Milly Carlucci e Simona Ventura, alla luce della mancata presenza dell’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi al programma Sognando Ballando con le stelle. La padrona di casa della trasmissione ha rotto il silenzio nelle scorse ore, rilasciando un’interessante intervista a SuperGuidaTv. Oltre a soffermarsi su Simona Ventura, Milly Carlucci ha fatto il primo bilancio sullo spin-off di Ballando con le stelle, minimizzando le brutte notizie relative agli ascolti tv: “Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo di grande distrazione e in quadro emotivo particolare, dovuto alle forti emozioni collettive che abbiamo vissuto. Innanzitutto il lutto per la morte di papa Francesco, un evento che ha profondamente colpito un’intera popolazione e che di fatto ha spento la voglia di divertirsi e di fare intrattenimento”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it