Cosa hanno in comune Our Legacy ed Emporio Armani?

In questo numero di In Fashion Terms, esploreremo le affinità tra Our Legacy ed Emporio Armani, due marchi che, pur provenendo da contesti diversi, condividono un approccio innovativo alla moda. Iscriviti alla newsletter di stile di GQ Italia per restare sempre aggiornato. E ricorda, il secondo capitolo è sempre il migliore!

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Se c’è qualcosa che anni di cinema mi hanno insegnato, è che nelle grandi saghe il secondo capitolo è sempre il migliore. Lo dice Il Padrino, lo dice Terminator e anche lo Spider-Man di Sam Raimi. Da oggi, possiamo applicare questa regola anche alle collaborazioni di moda. A meno di due anni dalla loro prima collezione, Our Legacy ed Emporio Armani sono tornati a collaborare per dar vita a quello che è, senza troppi dubbi, il guardaroba definitivo per una vasta fetta di appassionati di abbigliamento maschile. «L’idea non è arrivata subito. Dopo la prima collezione è passato qualche mese, finché qualcuno non ci ha suggerito una cosa tipo: “Forse dovreste fare una seconda collezione, magari includendo anche del womenswear”». 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cosa hanno in comune Our Legacy ed Emporio Armani?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anna Tatangelo: Con Gigi DAlessio ho trovato un rifugio, ma mi hanno giudicata per ogni cosa

Anna Tatangelo ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua relazione con Gigi D’Alessio, durata dal 2005 al 2018, durante un’intervista nel podcast One More Time di Luca Casadei.