Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio ad Avellino e in provincia

Nel weekend del 16-18 maggio, Avellino e provincia offrono eventi imperdibili. Tra questi, la Notte dei Musei, con la celebrazione di Franco Battiato nel Parco Archeologico di Aeclanum. Sabato 17 maggio alle 19.00, “E ti vengo a ricercare” promette un'esperienza emozionante, unendo arte e poesia grazie a Luca Pugliese e Dario Salvatori.

Notte dei musei: Mirabella celebra Franco Battiato con Pugliese e Salvatori Nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Aeclanum, sabato 17 maggio alle ore 19.00, si terrà "E ti vengo a ricercare", uno spettacolo denso di pathos e poesia, concepito da Luca Pugliese e Dario Salvatori come.

