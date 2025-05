Cosa ci insegnano i piedi e le scarpe di Barbie sui cambiamenti della società e delle donne?

I piedi e le scarpe di Barbie offrono un curioso specchio dei cambiamenti sociali e del ruolo delle donne nell'ultimo secolo. Uno studio scientifico analizza 65 anni di evoluzione della famosa bambola, rivelando come la postura plantare e le scelte stilistiche riflettano le professioni, le aspirazioni e la crescente diversità nella società. Un messaggio che va oltre l'estetica.

Uno studio scientifico esamina 65 anni di storia della bambola più famosa del mondo, mettendo in relazione postura plantare, lavori svolti e rappresentazione della diversità. E scopre che le scarpe raccontano molto più di quel che sembra 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cosa ci insegnano i piedi (e le scarpe) di Barbie sui cambiamenti della società e delle donne?

