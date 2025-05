Il primo atto di Matteo Salvini dopo il congresso è contro tutti. Attese da oltre un mese, sono arrivate le nomine decise dal capo leghista confermato segretario nell’assise di Firenze del 5 e 6 aprile. E se nel partito era data ormai per scontata da tutti la promozione del neo leghista Roberto Vannacci a vicesegretario, la sorpresa è stata l’ indicazione di Silvia Sardone al suo fianco, oltre ai confermati Alberto Stefani e Claudio Durigon. Silvia Sardone (Imagoeconomica). Il fedelissimo Crippa ‘silurato’ per far spazio a Sardone. Nella Lega nessuno sapeva alcunché. Incredibilmente, per una volta, sapevano più i giornalisti dei leghisti, anche i fedelissimi. Andrea Crippa, silurato per far spazio a Sardone, lo ha appreso dal Corriere. Incredulo, salviniano doc e amico storico del segretario, il 39enne fiancé di Anna Falchi, non sembra averla presa benissimo. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa c’è dietro la promozione di Sardone a vice segretaria della Lega