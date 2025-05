Cosa c’è davvero nella carne di pollo dai ristoranti ai supermercati | come scegliere e evitare gli inganni

Negli ultimi anni, la crescente attenzione alla qualità degli alimenti ha spinto i consumatori a interrogarsi su cosa realmente si nasconda nella carne di pollo, sia nei ristoranti che nei supermercati. Questa guida esplorerà l'origine del pollo, il suo allevamento e fornirà suggerimenti utili per scegliere prodotti genuini e sfuggire agli inganni del mercato.

Sempre più consumatori si interrogano sulla qualità del pollo servito nei ristoranti e venduto nei supermercati. La maggior parte dei polli che troviamo nei ristoranti o nei banchi frigo dei supermercati, infatti, proviene da allevamenti intensivi. Si tratta di polli a crescita rapida (broiler), selezionati per raggiungere il peso di macellazione in tempi record, spesso meno di 42 giorni. Questi animali vivono in spazi angusti, con scarsa qualità della vita, senza accesso all’aperto e alimentati con mangimi standardizzati. Il risultato? Carne poco saporita, muscoli infiammati e un impatto etico e ambientale significativo. L’alternativa è invece il pollo a crescita lenta, allevato in condizioni più naturali, con più spazio, maggiore comfort, accesso all’aperto e una dieta più equilibrata, spesso vegetale e priva di OGM. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cosa c’è davvero nella carne di pollo, dai ristoranti ai supermercati: come scegliere e evitare gli inganni

Ne parlano su altre fonti

Carne rossa e tumori: cosa dice la scienza e quanto conta la quantità

Come scrive italiaatavola.net: Demonizzare la carne rossa non basta: a fare la differenza sono le abitudini alimentari, lo stile di vita e il contesto individuale. Tra dati scientifici e falsi miti, facciamo chiarezza su un tema co ...

Cosa c’è dentro i würstel?

Riporta msn.com: Ma sappiamo davvero cosa contengono? Forse è il caso di guardare più da vicino cosa c’è dentro ai wurstel. L’ingrediente base dei würstel, nella versione carnivora, è appunto la carne.

Bresaola, sai davvero con cosa è fatta? Non solo carne tra gli ingredienti

Segnala msn.com: Ma siamo sicuri di sapere davvero da cosa ... scelgono di utilizzare carne bovina allevata in Italia, e questo rappresenta un’eccezione più che la norma. Cosa contiene la bresaola?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le vendite online per il Covid-19 : Allarme per 70mila negozi e supermercati

Le restrizioni per Covid-19 spingono le vendite online e affondano quelle di negozi e supermercati e questo, insieme alla crisi dei consumi dovuta alla pandemia, sta mettendo in grave difficoltà l'intero settore del commercio al dettaglio.