Chi decide tra le corsie del supermercato, lo Stato o il consumatore? Domanda non banale, perché non in tutti i Paesi dell’Europa si va a far la spesa con la stessa libertà d’animo. Si guardi un momento al Nanny State Index, che mostra il grado di paternalismo nella regolamentazione dei vari Paesi d’Europa su cibo, alcolici, bibite zuccherate, sigarette elettroniche e prodotti contenenti nicotina. Ebbene, secondo l’Istituto Bruno Leoni, i primi posti di tale classifica (Turchia, Lituania, Finlandia) sono occupati dai Paesi che restringono maggiormente la libertà di scelta dei consumatori, mentre nelle ultime posizioni (Germania, Lussemburgo, Italia) vi sono i Paesi relativamente più liberi. E qui il pensiero corre dritto alla sugar tax. Dopo sette rinvii consecutivi bipartisan, in Italia entrerà però in vigore il prossimo 1° luglio la tassa sulle bevande zuccherate, con un’imposta di 10 euro per ettolitro sui prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo su quelli destinati alla diluizione. 🔗Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa accadrà con l’introduzione della sugar tax. Tutti gli effetti collaterali