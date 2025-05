Corteo dei cavalieri di Santa Giulia sfilata di carrozze e cavalli sul lungomare il 18 maggio | il programma

Domenica 18 maggio, il lungomare cittadino si trasformerà in un’affascinante passerella per il Corteo dei Cavalieri di Santa Giulia. Dalle 9.30 alle 14, splendide carrozze e una settantina di cavalli sfileranno dall'ippodromo Caprilli fino a piazza della Repubblica, allietando tutti i presenti con un evento ricco di tradizione e fascino.

Domenica 18 maggio, dalle 9.30 alle 14, il lungomare cittadino, dall'ippodromo Caprilli fino ai Quattro Mori, e poi fino al Duomo e a piazza della Repubblica, vedrà sfilare cinque carrozze e una settantina di cavalli, in occasione del Corteo dei Cavalieri di Santa Giulia. L'iniziativa prevede. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Corteo dei cavalieri di Santa Giulia, sfilata di carrozze e cavalli sul lungomare il 18 maggio: il programma

