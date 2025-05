Corteo antifascista in movimento viabilità modificata in zona Foce e centro

Oggi si svolge a Genova un corteo antifascista, organizzato da Genova Antifascista, per protestare contro la manifestazione di ultradestra dello scorso 4 maggio. La viabilità nelle zone della foce e del centro è stata modificata per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della protesta, che si oppone alle commemorazioni di figure controverse del passato.

È iniziata la manifestazione indetta da Genova Antifascista per protestare contro quanto successo in città lo scorso 4 maggio, quando circa 150 militanti di ultradestra si sono radunati per la commemorazione di Ugo Venturini, militante del Msi ucciso nel 1970. Nel corso della cerimonia non erano. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Corteo antifascista in movimento, viabilità modificata in zona Foce e centro

