Corte Usa blocca deportazione migranti

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha fermato l'amministrazione Trump nell'uso dell'Alien Enemies Act, una legge risalente al 1798, per intensificare le deportazioni di migranti. Questa decisione rappresenta una significativa battuta d'arresto per le politiche di immigrazione dell'ex presidente. La notizia è stata riportata dalla CNN.

22.14 La Corte Suprema americana ha bloccato l'amministrazione di Donald Trump che si avvaleva dell'Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, per accelerare le deportazioni di migranti. Lo riporta la Cnn. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Usa, Corte Suprema blocca deportazione Venezuelani

msn.com scrive: La Corte Suprema Usa ha bloccato, almeno per il momento, le deportazioni dei cittadini venezuelani detenuti nel nord del Texas in base a una legge di guerra del XVIII secolo. Con una breve ...

Usa, Corte Suprema blocca deportazione Venezuelani

Come scrive informazione.it: La decisione della Corte Suprema è arrivata in ... American Civil Liberties Union La Corte Suprema Usa ha bloccato, almeno per il momento, le deportazioni dei cittadini venezuelani detenuti ...

La Corte Suprema Usa blocca le nuove deportazioni di migranti venezuelani volute da Trump

Secondo askanews.it: Roma, 19 apr. (askanews) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso un ordine urgente che sospende temporaneamente la deportazione ... Lo riportano i media Usa. La decisione è arrivata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Migranti: il tribunale di Bologna rinvia il decreto Paesi sicuri alla Corte Ue

Il Tribunale di Bologna ha deciso di rinviare il decreto " Paesi sicuri " alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ponendo domande sui criteri utilizzati per designare un Paese come " sicuro " per i migranti.