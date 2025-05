Corsi | Eurovision finestra sul futuro Che bello esserci E chi se l’aspettava?

Nell'ultima edizione dell'Eurovision, il suo talento ha brillato portandolo al secondo posto, a sorpresa, sostituendo Olly. Oggi, il cantante condivide la sua esperienza nel prestigioso festival, descrivendo l'emozione di essere parte di un evento che si affaccia sul futuro della musica europea. Scopriamo insieme il suo percorso e le aspettative per il domani.

Parla il cantante che nell'ultima edizione del Festival è arrivato secondo e ha preso il posto di Olly nella competizione canora europea

Corsi: “Eurovision, finestra sul futuro. Che bello esserci. E chi se l’aspettava?”

Parla Lucio Corsi che nell'ultima edizione del Festival è arrivato secondo e ha preso il posto di Olly nella competizione canora europea

Rivoluzione Lucio Corsi a Eurovision 2025: “Con sottotitoli e armonica do un consiglio per il futuro”

Lucio Corsi si prepara alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025 dove è qualificato di diritto, con Volevo essere un duro: coi giornalisti ha parlato

Eurovision, Lucio Corsi in finale: «Sanremo? Bella palestra, ma questo palco è il futuro. Vi racconto il significato della scritta "Andy"»

«Aspettiamo sabato. La classifica non mi interessa affatto. Per quanto io ami la competizione, sono sicuro che la musica non sia una gara. La musica ha tante sfaccettature e non ...

Eurovision 2025: Gabriele Corsi e BigMama alla guida del commento italiano

Gabriele Corsi e BigMama saranno i conduttori italiani dell' Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.