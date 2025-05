Corriere sequestrato e poi ucciso per le borse firmate | 3 a processo per omicidio

Grosseto, 16 maggio 2025 – Tre uomini sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio volontario di Nicolas Matias del Rio, un corriere argentino di 40 anni, tragicamente ucciso per rubare le sue borse firmate. Il gup Giuseppe Coniglio ha deciso di procedere dopo una rapida discussione, gettando luce su un caso drammatico e inquietante.

Grosseto, 16 maggio 2025 – A processo per omicidio volontario. Sono stati rinviati a giudizio dal gup Giuseppe Coniglio, dopo una rapida discussione, i tre uomini accusati di aver ucciso Nicolas Matias del Rio, il corriere argentino di 40 anni, residente ad Abbadia San Salvatore, ucciso e ritrovato in fondo ad un pozzo in una villa a Case Sallustri il 25 giugno dello scorso anno. Si tratta di Emre Kaja, turco di 29 anni (difeso dall’avvocato Romano Lombardi), Klodjan Gjoni, albanese di 34 anni e Ozgur Bozgurt, 45 anni, altro turco, entrambi difesi dagli avvocati Alessio Bianchini e Riccardo Lottini. La prima udienza si celebrerà in Corte d’assise il 9 di luglio: il presidente della Corte sarà i Sergio Compagnucci (Agnieszka Karpinska a latere). Ci saranno anche sei giudici popolari. Gli avvocati difensori, all’inizio dell’udienza di ieri hanno chiesto che i tre imputati venissero giudicati con il rito abbreviato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corriere sequestrato e poi ucciso per le borse firmate: 3 a processo per omicidio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In tre a processo per il corriere che scomparve sull'Amiata

Scrive gonews.it: In tre a processo davanti alla corte di assise di Grosseto per la morte di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni residente ad Abbadia ...

Corriere scomparso in zona Amiata, tre a processo per omicidio

Segnala ansa.it: Tre uomini saranno processati davanti alla corte di assise di Grosseto per la rapina, l'uccisione e l'occultamento del cadavere del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio, 40 anni, che il 22 maggio ...

Giallo sull'Amiata, spariti corriere e un carico di borse di lusso da 500.000 euro: il furgone trovato bruciato

Lo riporta msn.com: È un giallo la scomparsa di un corriere di 48 anni sull'Amiata e ogni ... L'uomo aveva caricato nel suo furgone borse di lusso confezionate sull'Amiata, dove c'è un vivace distretto della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Neonato ucciso a Trapani : Arrestata madre 17enne

Secondo la prima ricostruzione la giovane studentessa avrebbe fatto tutto da sola, anche se ci sono ancora molti elementi di dubbio.