Corriere dello Sport | Napoli conto alla rovescia per Parma | Conte prepara la battaglia decisiva

Il Napoli è in fermento per la sfida contro il Parma, con Antonio Conte pronto a dare il massimo in una battaglia decisiva. Un punto di vantaggio sull'Inter e solo due giornate alla conclusione del campionato tengono in apprensione una città intera, che attende con ansia il finale di una stagione emozionante.

Corriere dello Sport: “Napoli, conto alla rovescia per Parma: Conte prepara la battaglia decisiva”"> Napoli, conto alla rovescia per Parma: Conte prepara la battaglia decisiva Un punto di vantaggio sull’Inter, due giornate alla fine, una città intera col fiato sospeso. Il Napoli si avvicina al crocevia del Tardini contro il Parma con la consapevolezza che il destino dello scudetto è ancora nelle proprie mani. Ma il rischio è nell’aria. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: la tensione è altissima e la sfida si carica di significati da dentro o fuori. Conte, l’uomo delle tempeste Antonio Conte è il tecnico delle situazioni infuocate, il leader scelto per dominare la pressione. Lo sa anche il gruppo che da giorni si allena a Castel Volturno con ritmo, concentrazione e ripetitività. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, conto alla rovescia per Parma: Conte prepara la battaglia decisiva”

Cosa riportano altre fonti

Napoli, il piano segreto per arrivare a De Bruyne

Riporta msn.com: Ovunque. Conteranno ambizioni e scelte di vita: Napoli garantisce livelli altissimi su entrambi i fronti. Ma la famiglia De Bruyne valuta ogni dettaglio: dalla privacy alla qualità della vita, ...

Zazzaroni: "Conte ha fatto una cosa incredibile, ma vi rendete conto?"

Scrive areanapoli.it: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ... vi rendete conto? Ha recuperato più di 40 punti sull'Inter dell'anno scorso, tra i punti guadagnati dal Napoli e quelli che ha perso ...

Lavezzi: "Quanto amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono"

msn.com scrive: Il club ha pubblicato lo speciale per il ritorno al Maradona del Pocho in occasione della partita vinta contro il Milan: ecco cosa ha detto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Taito Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey conto alla rovescia per il preordine

I preordini sono aperti a soli 29,99 e ogni versione PS5 include un codice gratuito per la versione PS4 del gioco! ININ Games annuncia la data di lancio di Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey, in uscita esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 5.